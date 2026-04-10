40 nüfuslu köyden çağrı: Gelenlere işi ve evi verilecek

İspanya’nın iç kesimlerinde uzun süredir devam eden bir sorun dikkat çekiyor. "Boşalan İspanya" olarak adlandırılan süreç, birçok kırsal yerleşimi nüfus açısından kritik seviyelere sürüklüyor. Özellikle Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura ve Aragón bölgelerinde bu düşüş belirgin şekilde hissediliyor.

Nüfus kaybı Sibirya ile yarışıyor

Bazı bölgelerde nüfus yoğunluğu öylesine azalmış durumda ki, bu oranlar Sibirya’nın bazı noktalarının bile gerisine düşüyor. Bu tablo karşısında Soria iline bağlı, Berlanga de Duero’ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Arenillas köyü dikkat çeken bir adım attı.

Köyden dikkat çeken teklif: İş ve ücretsiz ev

Yerel yönetim, köye yerleşecek aileler için iş ve konut imkânı sunarak yeni sakinler aramaya başladı. Sunulan teklif kapsamında, inşaat ustası olarak çalışacak kişiye belediye bünyesinde iş verilirken, kira alınmadan bir ev tahsis ediliyor. Bu girişim kısa sürede geniş yankı uyandırarak Almanya basınında da yer buldu.

40 kişilik köy ayakta kalmak istiyor

Yılın büyük bölümünde nüfusu 40 kişiyi bile bulmayan Arenillas, yok olmayı kabul eden yerleşimler arasında yer almıyor. Aksine köy, uzun süredir kalıcı nüfus oluşturmak için çeşitli projeler yürütüyor. Bu sayede Soria bölgesinde nüfus kaybına rağmen ayakta kalabilen nadir yerlerden biri olmayı sürdürüyor.

Restore edilen evler yeni sahiplerini bekliyor

Sunulan konutlar yeni yapılmış değil. Belediye ile yerel kültür derneği iş birliğinde son yıllarda toplam yedi ev restore edildi. Bu evlerden biri, yalnızca temel giderlerin karşılanması şartıyla ücretsiz olarak yeni gelecek aileye verilecek.

Amaç sadece iş değil, topluma katılım

Teklif edilen iş, belediyeye ait yapıların bakım ve onarımını kapsıyor. Ancak hedef yalnızca bir çalışan bulmak değil; köye yerleşecek kişinin sosyal hayata uyum sağlaması ve topluluğun aktif bir parçası haline gelmesi bekleniyor.

Sosyal bar köyün kalbi konumunda

Projede öne çıkan unsurlardan biri de köydeki sosyal barın işletilmesi. Küçük yerleşimlerde bu tür alanlar yalnızca ticari bir işletme değil, aynı zamanda sosyal hayatın merkezi olarak görülüyor. Bu nedenle yeni gelecek kişilerin bu yapının işleyişine katkı sağlaması önem taşıyor.

Aileler için eğitim ve internet avantajı

Teklif özellikle çocuklu ailelere hitap ediyor. Eğitim konusunda yaşanabilecek zorlukları azaltmak adına Berlanga de Duero’ya ücretsiz okul servisi sağlanıyor. Ayrıca bölgede güçlü internet altyapısının bulunması, uzaktan çalışma imkânını da beraberinde getiriyor.

Başvuru sayısı beklentiyi aştı

Köyün çağrısı kısa sürede büyük ilgi gördü. Sadece bir hafta içinde 100’ü aşkın başvuru yapılırken, bu sayı 116’ya ulaştı. Başvurular farklı şehirlerden ve çeşitli meslek gruplarından geldi. Kimi şehir hayatından uzaklaşmak isterken, kimi iş bulmayı, kimi ise kira yükü olmadan yeni bir yaşam kurmayı hedefliyor.

Alman basını da gündeme taşıdı

Süreç uluslararası medyanın da dikkatini çekti. Alman gazetesi Bild, Arenillas’ı “İspanya güneşi altında ücretsiz yaşanabilecek ve garantili iş bulunabilecek bir yer” olarak tanıttı. Bu haberin ardından köye yönelik ilgi daha da arttı.

Yeni yaşam arayışının sembolü

Yalnızca birkaç düzine nüfusa sahip bir köyün uluslararası basında yer alması, daha geniş bir eğilime işaret ediyor. Giderek daha fazla insan, şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşarak daha sakin, topluluk odaklı ve düşük maliyetli bir yaşamı tercih etmeye yöneliyor.