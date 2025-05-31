41 yıl Almanya'da yaşadı, şimdi oğlunun düğünü için vize alamıyor

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan Hüseyin Odabaşı, 41 yıl çalıştığı Almanya'dan vize alamıyor.

Oğlunun 21 Haziran'da Almanya'da yapılacak düğününe katılmak için yaptığı vize başvurusu sonuçsuz kalan 60 yaşındaki baba, Türk ve Alman yetkililere seslenerek, desteklerini istedi.

"Tek isteğim düğüne gitmek"

Türkiye'den Almanya'ya oğlunun Löhne şehrinde gerçekleşecek düğününe gitmek isteyen evli ve 8 çocuk babası Hüseyin Odabaşı, başvuruda bulunduğu Schengen vizesi için olumsuz yanıt aldı.

Yaklaşan düğün tarihiyle birlikte umudu tükenen baba, "Tek isteğim düğüne gitmek. Sonra geri göndersinler. Oğlumun en mutlu gününde yanında olmak istiyorum" dedi.

"Halen bir randevu vermiyorlar"

İş kazası geçirdiği için yurda kesin dönüş yaptığını söyleyen işçi emeklisi Odabaşı, hâlâ vize randevusu alamadığını şöyle anlattı:

"Almanya'da 41 yıl çalıştım. Bir iş kazası geçirdiğim için kesin dönüş yaptım. Bizim ilk çocuk kaza geçirdi ölümden döndü bir kere bana vizesiz Almanya'ya gitmeme müsaade ettiler. İkinciye bir düğüne vize alıp gittim. Hiçbir sorun olmadı. Şimdi bizim son oğlanın düğünü var. 3 ay oldu bana davetiye geleli. Halen bir randevu vermiyorlar. Vermeme sebeplerini bilmiyorum. Hiçbir polislik sorunum olmadı. Bunlara rağmen bana bir türlü vize vermiyorlar."