45 milyon yılda oluştu! Fotoğraf makinesini kapan buraya koşuyor

Farklı mineral ve kayaç tabakalarının zaman içerisinde üst üste birikmesiyle ortaya çıkan Gökkuşağı tepeleri; demir oksit, kil ve çeşitli minerallerin katkısıyla kırmızıdan sarıya, kahverengiden pembeye uzanan bir renk cümbüşü sunuyor.

Erzurum'un Oltu İlçesi'nde 45 milyon yılda oluştuğu düşünülen bu tepeler, yağmur sonrası ışığın yansımasıyla renkler daha da canlı hale geliyor.

Görsel zenginliğiyle öne çıkan bölge, son dönemde sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla popülerleşmeye başladı.

Özellikle gün doğumu ve gün batımı saatlerinde ışığın oyunları, tepelerin doğal renk paletini daha büyüleyici kılıyor.

Bu nedenle doğa fotoğrafçıları ve gezi severler için Gökkuşağı Tepeleri, Erzurum’un yeni gözde noktalarından biri oldu.

Ciddi turizm potansiyeli var

Yerel yönetimler bölgenin turizm potansiyeline dikkat çekerken, ziyaretçilerin daha rahat ulaşımı ve bölgenin korunması için altyapı çalışmalarının önemine vurgu yapılıyor.

Bölgede yönlendirme tabelaları, yürüyüş patikaları ve bilgilendirme panolarının eksikliği ise öne çıkan sorunlar arasında görülüyor.

Uzmanlar, bu doğal güzelliğin korunarak turizme kazandırılması gerektiğini belirtiyor.

Doğal mirasın geleceği

Gökkuşağı Tepeleri, hem bilim insanları hem de doğa severler için eşsiz bir laboratuvar niteliği taşıyor. Ancak kırılgan yapısı nedeniyle dikkatli bir şekilde korunması gerekiyor.

Bölge halkı ve yetkililerin işbirliğiyle yapılacak düzenlemeler sayesinde, Oltu’nun bu eşsiz doğa mirasının gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.