489 yıl sonra bir ilk! Papa ve İngiltere Kralı birlikte dua etti

Katolik Kilisesi ile İngiltere Kilisesi (Anglikan Kilisesi) arasındaki ilişkilerde tarihi bir dönüm noktası yaşandı. İngiltere Kralı III. Charles ve Kraliçe Camilla, Katolik Kilisesi ile İngiltere Kilisesi arasındaki bağların güçlendirilmesi amacıyla Vatikan’a resmi bir ziyarette bulundu.

Ziyaret kapsamında Papa 14’üncü Leo ile bir araya gelen Kral Charles, Sistine Şapeli’nde düzenlenen ayine katılarak Papa ile birlikte dua etti. Bu, 1534’te VIII. Henry döneminde yaşanan ayrılıktan 489 yıl sonra İngiliz monarşisi ile Katolik Kilisesi arasındaki ilk ortak ibadet olarak tarihe geçti.

Sistine Şapeli’nde tarihî ayin

Ayini, Papa 14’üncü Leo ve İngiltere Kilisesi Başpiskoposu Stephen Cottrell yönetti.

Şapelde Latin ilahileri ve İngilizce dualar yankılandı; ayinde Sistine Şapeli Korosu ve iki kraliyet korosu yer aldı.

Tören, hem Katolik hem de Anglikan geleneğini yansıtan sembolik unsurlarla dikkat çekti.

Vatikan’dan Kral’a özel koltuk ve unvan

Papa 14’üncü Leo, Kral Charles’a Roma’daki St. Paul Bazilikası’nda özel bir ahşap koltuk hediye edecek.

Bazilikanın altar kısmının arkasında yer alacak bu koltuk, yalnızca Britanya kralları tarafından kullanılabilecek.

Koltukta Kral’ın arması ve “Ut unum sint” (Bir olsunlar) yazısı yer alacak. Papa ayrıca Kral Charles’a “Kraliyet Kardeşi” unvanını verecek.

Karşılık olarak Kral Charles da Papa Leo’ya Windsor Kalesi’ndeki Aziz George Şapeli’nin “Papaz Kardeşi” unvanı ve Şövalye Büyük Haç nişanı takdim edecek.

489 yıllık ayrılığın kısa tarihi

İngiltere, 16. yüzyılın başlarında Katolik bir ülkeydi ve Papalığın otoritesine bağlıydı.

Ancak Kral VIII. Henry, Papa VII. Clement’in boşanma talebini reddetmesi üzerine Roma’ya karşı çıkarak 1534’te “Üstünlük Yasası”nı yürürlüğe soktu.

Bu yasa ile İngiltere Kilisesi resmen kuruldu ve kral, “İngiltere Kilisesi’nin Yüce Başkanı” ilan edildi. Böylece İngiltere, Katolik Kilisesi’nden koparak kendi ulusal kilisesini oluşturdu.

489 yıl sonra Papa ile bir İngiliz kralının aynı şapelde dua etmesi, bu tarihsel ayrılığın sembolik olarak yumuşadığını gösteriyor.