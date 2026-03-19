50 ölünün urnesini çalıp, fidye istediler

Malezya’da yaşanan sıra dışı bir hırsızlık olayı, hem yetkilileri hem de kamuoyunu şaşkına çevirdi.

Ülkenin güneyindeki bir anıt mezarlıkta bulunan onlarca cenaze urnesinin (kül saklama kabı) çalınması sonrası, şüphelilerin bu urneleri geri vermek için fidye talep ettiği ortaya çıktı. Olayın uluslararası bağlantılı bir suç şebekesiyle ilişkili olabileceği değerlendiriliyor.

WhatsApp mesajıyla fidye

Polis yetkililerine göre, Negeri Sembilan eyaletindeki bir anıt mezarlıkta en az 30 urne kayboldu. Daha önce Johor bölgesinde de 20’den fazla benzer urne hırsızlığı yaşandığı bildirildi.

Bu urnelerin, ölen kişilerin küllerini içerdiği ve özel bölmelerde saklandığı belirtildi.

Olayın en dikkat çekici kısmı ise şüphelilerin yöntemiydi. Mezarlık yönetimi, yabancı numaradan gelen bir WhatsApp mesajıyla karşılaştı.

Mesajı gönderen kişi, urneleri bulduğunu iddia etti ancak kısa süre sonra geri vermek için ödeme talep etti. Yetkililer, talep edilen fidye miktarının açıklanmadığını belirtti.

Uluslararası çete şüphesi

Polis, olayın sınır ötesi bağlantılar içerdiğini değerlendiriyor. Yabancı numara kullanılması ve dijital iletişim yöntemleri, organize bir suç ağı ihtimalini güçlendiriyor. Soruşturma kapsamında teknik destek alınarak iletişim ağları inceleniyor.