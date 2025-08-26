7 saat odun ateşinde kaynatılarak hazırlanıyor! Sigara içenlere doğal çözüm: Kozalak şurubu
Elazığ’da üretilen kozalak şurubu, astım, KOAH ve öksürüğe iyi gelmesiyle öne çıkıyor. Bebek kozalaklarının bir gün suda bekletilmesinin ardından odun ateşinde 7 saat kaynatılarak hazırlanan şurup, özellikle sigara içenlere tavsiye ediliyor.
7 saat odun ateşinde kaynatılıyor
Bebek kozalakları toplandıktan sonra bir gün boyunca suda bekletiliyor. Ardından odun ateşinde tam 7 saat kaynatılarak şurup haline getiriliyor. Üretim sürecinde şeker kullanılmazken, isteyenler için esmer şeker veya doğal bal ekleniyor.
Doğal çözüm olarak öneriliyor
Astım, KOAH ve öksürük gibi rahatsızlıkların hafifletilmesinde etkili olduğu belirtilen kozalak şurubu, özellikle sigara kullananlara doğal bir destek ürünü olarak öneriliyor.
Elazığ’da geleneksel yöntemlerle hazırlanan şurup, bölgedeki doğal ürün çeşitliliğinin önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Üretim sürecinin titizlikle yürütülmesi, hem sağlığa katkı hem de yöresel üretimin değerini artırıyor.