7 saat odun ateşinde kaynatılarak hazırlanıyor! Sigara içenlere doğal çözüm: Kozalak şurubu

Elazığ’ın Yedigöze köyünde doğal yöntemlerle hazırlanan kozalak şurubu, astım, KOAH ve öksürüğe iyi geldiği bilinen faydalarıyla dikkat çekiyor. Özellikle sigara kullananlara tavsiye edilen şurup, odun ateşinde uzun süre kaynatılarak hazırlanıyor.

7 saat odun ateşinde kaynatılıyor

Bebek kozalakları toplandıktan sonra bir gün boyunca suda bekletiliyor. Ardından odun ateşinde tam 7 saat kaynatılarak şurup haline getiriliyor. Üretim sürecinde şeker kullanılmazken, isteyenler için esmer şeker veya doğal bal ekleniyor.

Doğal çözüm olarak öneriliyor

Astım, KOAH ve öksürük gibi rahatsızlıkların hafifletilmesinde etkili olduğu belirtilen kozalak şurubu, özellikle sigara kullananlara doğal bir destek ürünü olarak öneriliyor.

Elazığ’da geleneksel yöntemlerle hazırlanan şurup, bölgedeki doğal ürün çeşitliliğinin önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Üretim sürecinin titizlikle yürütülmesi, hem sağlığa katkı hem de yöresel üretimin değerini artırıyor.