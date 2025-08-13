800 kişilik tur mağduriyeti: Tur şirketi iflas etti, Japonya hayali yarım kaldı

Büyükçekmece’de yaşayan 20 kişilik kadın grubu, sosyal medyada gördükleri reklam sonrası Turumbu isimli turizm şirketinden kişi başı 1.500 euroya Japonya turu satın aldı. Normalde 3.500 euro olan turun fiyatının erken ödeme indirimiyle düştüğünü öğrenen grup, Kasım ayında yapılacak gezi için ödemelerini tamamladı.

Ancak firma, geçtiğimiz Temmuz ayında Japonya’ya gönderdiği müşterilerine “Şirketimiz iflas etmiştir, dönüş masraflarınızı kendiniz karşılamak zorundasınız” şeklinde mesaj atınca, Kasım ayında gidecek olan grup da durumdan haberdar oldu.

800 kişi mağdur

Araştırma yapan mağdurlar, aynı firmadan tur alan yaklaşık 800 kişinin daha benzer şekilde mağdur edildiğini, Avrupa turlarında da aynı sorunların yaşandığını öğrendi. Firma yetkililerinin 14-21 iş günü içinde ödemelerin yapılacağını bildirdiğini söyleyen grup, bu sürenin dolmasına rağmen hiçbir iade alamadı.

“Artık ulaşamıyoruz”

Mağdurlardan Seval Bek, “1 Ağustos’tan itibaren firmaya hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Telefonlara çıkmıyorlar, mesajlara cevap vermiyorlar. Bu nedenle topluca yasal yollara başvurduk” dedi.

Bek, tura ucuza almalarına rağmen öncesinde hem araştırma yaptıklarını hem de firma ile düzenli iletişimde olduklarını, bu noktaya kadar hiçbir sorun yaşamadıklarını belirtti.

Mağdurlar, hem ödedikleri parayı geri almak hem de benzer olayların önüne geçilmesi için savcılığa başvurdu.