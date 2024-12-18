ABD Deniz Kuvvetleri'nden Tom Cruise'a ödül

Top Gun: Maverick, Rain Man, Mission: Impossible gibi önemli filmlerin yıldızı aktör Tom Cruise, "Üstün Kamu Hizmeti Ödülü'nü aldı. Cruise'un Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri'ne yaptığı önemli katkılardan dolayı bu ödüle layık görüldüğü vurgulandı.

Cruise, ödülünü salı günü Londra'daki Longcross Stüdyoları'nda düzenlenen bir törenle ABD Donanma Bakanı Carlos Del Toro'nun elinden aldı.

Del Toro, "Tom Cruise'un çalışmaları birçok nesli donanmada hizmet etmeye teşvik ediyor" diyerek ünlü yıldızın filmlerdeki rolleriyle orduya yaptığı katkılara vurgu yaptı. Cruise, aldığı ödülden gurur duyduğunu ifade etti. Üstün Kamu Hizmeti Ödülü, sivillere verilen en yüksek ödül olma özelliği taşıyor.

Cruise, özellikle 1986 yılına damga vuran "Top Gun" filmindeki rolü sayesinde o dönemde birçok kişinin orduya katılmasını sağlamıştı.