ABD'deki şarkı yarışmasında Türkiye’ye ‘mansiyon ödülü’

27 Nisan 2018

Türk Sanat Müziği ile modern elektronik müziği harmanlayarak kendine özgü bir tarz yaratan Neval, ‘Terelelli’ şarkısı ile ABD’de düzenlenen, tüm dünyadan 16 bin müzisyenin katıldığı, jürisinde Tom Waits gibi duayen müzisyenlerin yer aldığı International Songwriting Competition’da “Dünya Müziği” kategorisinde Mansiyon Ödülü aldı.

Türkiye’de Kadir Has Üniversitesi’nde Yeni Medya Yüksek Lisans eğitimi gören, deneysel doğu batı senteziyle şarkılar yapan Neval, Türkiye’ye uluslararası bir başarı getirmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Müzik tutkusunun ve alışılmışın dışında bir tarzda şarkılar söylemesinin en önemli sebebinin annesi olduğunu söyleyen Neval, “Annem pop müzik dinlememi hiç istemediği için küçük yaştan itibaren farklı dünya müziklerini dinleyerek büyüdüm. Ofra Haza, Feyruz, Goran Bregovic, Björk Elizabeth Fraser ve Lisa Gerrard gibi sanatçıların sıkı takipçisiyim. Ezgiler ve sözler aslında bir ekip çalışmasının ürün. Şarkılarımın çoğunun sözleri kardeşim Yusuf Turhallı’ya ait ve şarkıların sözlerine baktığınızda aslında kardeşimle ortak geçmişimizi görebilirsiniz. Her bir şarkının anısı var. Terelelli de dahil tüm şarkılarımın düzenlemesi Yuri Ryadchenko’ya ait. Türkiye’de birçok tanınmış isimle çalışan Yuri’nin bu deneysel tarzda katkısı büyük. Çünkü hem Batı hem Doğu müziğini çok iyi biliyor. Kliplerimin yönetmeni de ödüllü deneysel kısa filmleriyle de bilinen Ebru Güney. Ebru’nun deneysel tarsi, yaptığım müzikle de uyum içinde” dedi.