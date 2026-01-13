A.B.İ. dizisi açılımı nedir? A.B.İ. kısaltmasının anlamı ne?

Yepyeni bir dizi ATV ekranlarında başlıyor. A.B.İ. dizisi, ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatıyor. Dizinin çeken bir unsuru da açılımı... A.B.i. kısaltmasının anlamı ne?

İzleyiciler A.B.İ. dizisinin "ağabey"in kısaltması zannetse de açılımı "aile bir imtihandır".