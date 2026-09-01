A.B.İ. dizisi ne zaman başlayacak? ABİ yeni sezon tarihi belli oldu mu?

9 Haziran'da sezon finali yapan A.B.İ.'nin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Dizi sezonu açıldı ve proje ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Yeni sezonda tansiyon daha da yükselecek. Peki, A.B.İ. dizisi ne zaman başlayacak?

A.B.İ. dizisi ne zaman başlayacak?

‘A.B.İ.’, yeni sezon afişini yayınladı ve yeni sezon tarihi de belli oldu. A.B.İ.'nin yeni bölümü 8 Eylül 2026 Salı günü ekrana gelecek.

Kendi ölümünün gölgesinden sıyrılıp karanlık bir geçmişle yüzleşmek zorunda kalan Doğan, bir yanda parçalanan ailesini toplamaya çalışırken diğer yanda gücü ve hırsıyla sınır tanımayan Saruhan'a karşı amansız bir mücadeleye girişiyor. Kader, Doğan ve Leyla'yı hiç beklemedikleri bir anda yeniden karşı karşıya getiriyor. İkilinin geçmişten gelen aşkı, bu tehlikeli dünyada büyük bir sınav veriyor. Büyük sırların ortaya döküldüğü ve dengelerin altüst olduğu yeni sezonda, gölgeler ardındaki hesaplaşma yerini açık ve amansız bir intikam savaşına bırakıyor.