A.B.İ dizisi yok mu, neden yok? 21 Nisan 2026 ATV yayın akışı...

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı A.B.İ dizisi bu akşam seyircisi ile buluşmayacak. Dizinin müdavimleri hüsrana uğrarken bugün sıkça gelen sorulardan biri "A.B.İ dizisi yok mu, neden yok" şeklinde...

A.B.İ dizisi neden yok?

A.B.İ. dizisinin yeni bölümü bu akşam Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maçı nedeniyle olmayacak. Dizinin 13. bölümü tekrar yayınlanacak.

21 Nisan 2026 ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü

20:30 Konyaspor - Fenerbahçe

22:40 A.B.İ. (13. Bölüm)

02:00 Ateş Kuşları

05:00 Bir Küçük Gün Işığı