A.B.İ dizisi yok mu, neden yok? 21 Nisan 2026 ATV yayın akışı...
A.B.İ dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Projenin bu akşam tekrarı yayınlanacak. Diziyi sıkı şekilde takip edenler bunun nedenini öğrenmeye çalışıyor. İşte detaylar...
Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı A.B.İ dizisi bu akşam seyircisi ile buluşmayacak. Dizinin müdavimleri hüsrana uğrarken bugün sıkça gelen sorulardan biri "A.B.İ dizisi yok mu, neden yok" şeklinde...
A.B.İ dizisi neden yok?
A.B.İ. dizisinin yeni bölümü bu akşam Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maçı nedeniyle olmayacak. Dizinin 13. bölümü tekrar yayınlanacak.
21 Nisan 2026 ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:30 Konyaspor - Fenerbahçe
22:40 A.B.İ. (13. Bölüm)
02:00 Ateş Kuşları
05:00 Bir Küçük Gün Işığı