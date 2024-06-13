'Adalar'da Caz' festivalinde sahne alacak sanatçılar belli oldu

İBB Kültür tarafından bu yıl 2'nci kez düzenlenecek olan Adalar'da Caz, 27-30 Haziran tarihlerinde müzikseverlerle buluşacak.

Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada’nın yanı sıra Kadıköy, Kabataş ve Bostancı’daki Adalar vapur iskelelerinde gerçekleşecek olan Adalar'da Caz kapsamında konserlerin yanı sıra etkinliker, söyleşiler ve hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik atölye çalışmaları düzenlenecek.

Festival kapsamında Sarp Maden, İsmail Tunçbilek, Elif ÇağlarJazz&Groove, Afroloji, Arto Tunçboyacıyan 1 To 3, Mustafa İpekçioğlu Miquartet, What Da Funk, Anıl Şallıel & Sevda Alekperzadeh, Duende - Erdem Sökmen & Nağme Yarkın & Hasan Meten, Deli Bakkal ve Alice Francis, Büyükada’da sahne alacaklar. Burgazada’da Barış Doğukan Yazıcı Quartet, Korhan Furtacı, CanSu Aslan ve Manuş-u Âlâ’nın; Heybeliada’da Onur Ataman Trio, Şenova Ülker Quartet, Baturay Yarkın Trio Feat. Nağme Yarkın ve Ateş Tezer Trio’nun sahne alacağı festivalde Kınalıada’nın konukları ise Çağıl Kaya, İmer Demirer Quartet, Tolga Şanlı Power Trio ve KAPIKO olacak.

Adalar vapur iskelelerinde gerçekleşecek konserlerde ise dört gün boyunca Bestem Yuvarlak Jazz Quintet, Ayşenur Çınar Duo, Esra Gürçay Duo, Hot Shots Jazz Band, Gizem Gündoğdu Trio, Kaan Arslan Co., DJ The Diplobrat, Kamucan Yalçın & Friends, Elif Çohaz Duo, Gizem Ekiz Duo, Nisan Biçer Duo ve DJ Yakuza İstanbullularla buluşacak.

Adalar’da Caz, konserlerin yanı sıra Büyükada Taş Mektep’te yetişkinler için Street Jazz ve çocuklar için Solo Jazz atölyeleriyle Yüksel Aksu, Seren Yüce ve Cenk Erdoğan’ın gerçekleştireceği “Caz Müziğinin Yön Verdiği Filmler” başlıklı söyleşiye ev sahipliği yapacak.

Festivalin programına İBB Kültür’ün sosyal medya hesaplarından ve kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir.