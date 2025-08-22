Adana'da pikap kasası havuza dönüştü! Sürücüye ceza yağdı

Adana, ilginç bir olaya sahne oldu. Adana'da yaşayan Ömer Oğuz, aracın kasasını havuza çevirdi.

Oğuz ve arkadaşları önce aracın kasasına muşamba gerdi, ardından Seyhan Baraj Gölü'nde suyla doldurdu.

60 bin TL'lik ceza kesildi

Yaptıkları havuzda serinleyen Oğuz ve arkadaşları araçla şehir içinde gezmeye başlayınca polisten ceza yedi.

Sivil polisler, araçtan akan suyun trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit ederek durumu trafik polislerine bildirdi. Oğuz'a "trafiği tehlikeye düşürme", "arabanın arkasında insan taşımak" ve "ehliyetsiz araç kullanma" maddelerinden 60 bin lira idari para cezası kesip pikabı 15 gün trafikten men etti.