Ahmet Hakan'dan Hadise'nin oyunculuğuna eleştiri: Çalışılmış ortaokul müsameresinin bir tık ötesi

Pop müzik şarkıcısı Hadise, ‘Gain’ adlı platformda yayınlanan ‘Esas Oğlan’ dizisinde rol aldı.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan başrollerini Hadise’nin dizideki performansına ilişkin “Çalışılmış ortaokul müsameresi oyunculuğunun bir tık ötesi” değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Hakan bugünkü köşesinde ‘Hadise’nin Artistliğine Dair’ başlıklı bölümde şu değerlendirmelerde bulundu.

- Acı çekerken de sevdiğini ilan ederken de hep aynı mimikler.

- Oyunculuk yapmıyor da sanki şarkı söylüyor.

- Klip oyunculuğu alışkanlığını üzerinden atamamış.

- Çalışılmış ortaokul müsameresi oyunculuğunun bir tık ötesi.

- Her sahnede aynı acıklı gülümseme.

- Özgüveni hayli yüksek ama gerekçesi sallanmakta.