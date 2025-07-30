Akciğerine kaçan kedi tüyü olduğu iddia ediliyordu: Okan Diköz’ün ölüm nedeni belli oldu!

Sakarya'da akciğerine kedi tüyü kaçtığı için hayatını kaybettiği öne sürülen Okan Diköz’ün aslında akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Kamuoyunda tedirginlik yaratan iddiaların ardından ailesinden ve uzmanlardan açıklama geldi.

55 yaşındaki Okan Diköz, 25 Temmuz Cuma günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hayvansever kimliğiyle bilinen Diköz’ün ölümünün, akciğerine kaçan kedi tüyünden kaynaklandığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Ancak Diköz’ün yakın akrabası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinden Prof. Dr. Murat Alemdar, bu iddiayı kesin bir dille yalanladı.

Prof. Dr. Alemdar, “Kedi tüyü sebebiyle vefat etti” yönündeki haberlerin, merhumun hayvanseverliği nedeniyle oluşan yanlış bir algının sonucu olduğunu ifade ederek, “Gerçek ölüm sebebi, akciğerlerindeki kanser tutulumudur. Kamuoyunun bu konuda doğru bilgilenmesini isteriz” dedi.

Evcil hayvanlardan bulaşabilen hastalıklara dikkat

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aziz Öğütlü ise, evcil hayvanlardan insanlara bulaşabilen ‘zoonotik hastalıklar’a karşı uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Öğütlü, “Kedi ve köpeklerden bulaşabilen iç-dış parazitler, kedi tırmığı hastalığı, toksoplazmozis ve salmonella gibi bakteriyel enfeksiyonlara karşı dikkatli olunmalı. Özellikle bağışıklığı zayıf bireyler ve hamileler risk altındadır” dedi.

Temizlik, hijyen ve veteriner kontrolleri hayati önemde

Hayvan tüyü, tükürüğü ve deri döküntülerinin bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini belirten Öğütlü, özellikle solunum yolu rahatsızlığı olanların hayvanlarla temas konusunda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Öğütlü, “Hayvanların yaşam alanlarının düzenli temizlenmesi, dışkı gibi biyolojik atıkların hijyenik şekilde bertaraf edilmesi, veteriner kontrollerinin aksatılmaması çok önemli. Ayrıca temas sonrası ellerin mutlaka yıkanması, bulaşıcı riskleri azaltır” dedi.

Evcil hayvanlar yalnızca risk değil, fayda da sağlar

Öğütlü ayrıca, evcil hayvanların bilimsel olarak stres ve anksiyeteyi azaltıcı, çocuklarda ise empati ve sorumluluk duygusunu geliştirici etkiler sağladığını belirtti. “Bilgiyle, bilinçle ve sağlık kurallarına uygun şekilde bakıldığında evcil hayvanlarla sağlıklı bir yaşam mümkündür” dedi.