Akdeniz’de istilacı tür alarmı: Zehirli deniz kestaneleri yok oluyor

Türkiye’nin önemli turizm bölgelerinden Mersin’de, son yıllarda hızla çoğalarak ekosistemde baskın hale gelen zehirli uzun dikenli deniz kestanesi ve aslan balığı popülasyonlarında dikkat çekici bir azalma yaşanıyor.

Geçmiş yıllarda 18 metrekarelik dar alanda yapılan dalışlarda 34-37 adet deniz kestanesi tespit edilirken, bu yıl yapılan çalışmalarda 500 metrekarelik alanda yalnızca bir birey gözlemlendi. Aynı şekilde, zehirli aslan balığı sayısında da ciddi bir düşüş olduğu kaydedildi.

Uzmanlardan kritik tespit

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nde yürütülen projede görev alan uzmanlar, istilacı türlerin yayılım hızının geçmişte yüzde 108 olarak belirlendiğini ancak bugün neredeyse yok denecek seviyelere gerilediğini açıkladı.

Prof. Dr. Deniz Ayas, “Toplanma baskısı ve çevresel stres nedeniyle uzun dikenli deniz kestanesi artık eskisi kadar yok. Önceden birim alanda 30’dan fazla gözlemleniyordu, şu an bir ya da iki tane görüyoruz” dedi.

Ancak bu azalmanın olumlu olmadığını vurgulayan Ayas, “Uzun dikenli kestaneler kayalıklardaki yosunları temizleyerek sünger ve mercanlar için yaşam alanı açıyordu. Azalmaları ekosistemde dengesizlik yaratabilir” ifadelerini kullandı.

Aslan balığında da azalma

Biyoloji öğretmeni ve dalış eğitmeni Dr. Ertuğrul Çete ise, son iki yılda aslan balığı popülasyonunda da ciddi bir düşüş yaşandığını belirtti.

Çete, “Aslan balıkları, deniz kestanelerinde yaşayan kardinal balıklarıyla besleniyordu. Deniz kestanesi azalınca aslan balığı da azalmış olabilir. Artık dalışlarımızda büyük alanlarda bir tane görürsek fotoğraflıyoruz” dedi.