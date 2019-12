Akşamdan kalma çalışana evden çalışma izni verildi!

20 Aralık 2019

Bolton merkezli dijital pazarlama ajansı The Audit Lab, özellikle Manchester’daki genç yetenekler için cazip bir iş yeri olabilmek için, hafta içi dışarı çıkma alışkanlığı olan milenyum kuşağı çalışanlarına, önceden haber vermeleri koşuluyla evden pijamalarıyla çalışabilme izni verdi.



Ajansın başkanı Claire Cromptom konuya ilişkin açıklamasında “Genelde hafta ortası iş çıkışı bara giden milenyum kuşağı çalışanlarımıza böyle bir fırsat sunmak istedik. Dışarı çıkacaklarsa önceden ‘hangover/ akşamdan kalma’ rezervasyonu yapıyorlar. Evlerindeki koltuklarında pijamalarıyla çalışabiliyorlar” diye konuştu.



BBC’deki Wake Up To Money programına konuşan ajans çalışanı Ellie bunun dürüstlükle ilgili olduğunu ve yöneticilere yalan söylenmemesini sağladığını belirterek çocuklu çalışanlara sağlanan yan hakların bir benzeri olduğuna dikkat çekti.