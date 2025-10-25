Alkollü İETT şoförü Kadıköy'de bariyerlere saplandı!

Kadıköy’de sabah saatlerinde yaşanan kazada İETT otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada iki kişi yaralanırken, sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında D-100 Karayolu Uzunçayır mevkii Pendik istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, 34 TR 0450 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü, alkollü şekilde direksiyon başına geçti. Seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolcular Ö.S. ve A.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün 0.42 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bariyerlere saplanan otobüs kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.