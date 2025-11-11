Altın Küre ödüllü ABD'li oyuncu Sally Kirkland hayatını kaybetti
Altın Küre ödüllü ve Oscar adaylığı bulunan ABD'li oyuncu Sally Kirkland 84 yaşında yaşamını yitirdi. Hayatının ilerleyen dönemlerinde sağlık sorunları yaşayan Kirkland, geçen aylarda boyun, bilek ve kalça kırıkları nedeniyle tedavi görmüştü.
Menajeri Michael Greene, yaptığı açıklamada, Kirkland'ın Palm Springs'te kaldığı huzurevinde hayatını kaybettiğini belirtti.
New York'ta dünyaya gelen Kirkland, tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında uzun yıllar rol aldı.1987 yapımı "Anna" filmindeki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu" dalında Oscar'a aday gösterilen Kirkland, aynı rolle Altın Küre ödülü kazanmıştı.
Kirkland, sinemada Paul Newman ve Robert Redford'la "The Sting", Barbra Streisand'la "The Way We Were", Kevin Costner'la "Revenge", Jim Carrey'le "Bruce Almighty" filmlerinde yer aldı.
