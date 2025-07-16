American Chopper efsanesi Paul Teutul Sr., Türkiye'ye geliyor

Amerikan custom motosiklet kültürünün en ikonik isimlerinden biri olan Paul Teutul Sr., Türkiye’ye geliyor. Discovery Channel’da yayınlanan ve dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaşan American Chopper programının yıldızı olan Teutul, Türkiye’nin özel motosiklet üretiminde öncü isimlerinden Tarhan Telli ile İstanbul’da buluşacak.

Teutul’un bu ziyareti sadece bir tanışma değil; iki farklı kıtanın custom motosiklet ruhunu buluşturan özel bir etkinlik olma niteliği taşıyor. Etkinlik kapsamında, Paul Teutul Sr. ve Tarhan Telli özel üretim motosikletlerini sergileyecek ve motor tutkunlarıyla bir araya gelecek.

"Paul, Türkiye'ye bir challenge için geliyor"

TT Custom kurucusu Tarhan Telli, planlanan etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Paul ilk defa Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Genelde bu tarz etkinlikler Amerika'da olurdu fakat Türkiye'de gelişen motosiklet sektörü ve bizim başardığımız custom motorları merak eden Paul, benimle bir challenge için Türkiye’ye geliyor. Türk motor kültürünü tanımak ve motorseverlere unutulmaz bir an yaşatmak için bir arada olacağız. Motoru olan ya da olmayan herkesi etkinliğimize bekliyoruz."

Etkinliğin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yapılması planlanırken, bu buluşmanın yalnızca tek seferlik bir etkinlik olmayacağı da vurgulandı. Telli, Paul Teutul Sr. ile 12 bölümlük bir televizyon programı için de görüşmeler yaptıklarını, 6 bölümünün Türkiye’de, 6 bölümünün ise Amerika’da çekileceğini açıkladı.

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Etkinlikte ayrıca Türk ve Amerikan custom motosiklet üreticileri arasında challenge formatında deneme çekimleri yapılacak. Paul Teutul Sr. ile Tarhan Telli’nin birlikte kamera karşısına geçeceği bu program, iki ülkenin el yapımı motosiklet kültürünü kıyaslamalı bir şekilde ele almayı hedefliyor.

Dünya çapında 160’tan fazla ülkede yayınlanan American Chopper, Discovery Channel tarihinin en çok izlenen otomotiv temalı yapımı olmuştu. Paul Teutul Sr., bu etkinlikle birlikte ilk kez Türkiye’yi ziyaret etmiş olacak.