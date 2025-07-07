Anadolu'nun yüzyıllara dayanan şifa kaynağı: Kansızlığa karşı tek bir kaşık yetiyor!

Erzincan’ın Kemaliye ilçesi ve köylerinde, Anadolu’nun yüzlerce yıllık geleneklerinden biri olan dut pekmezi yapımı temmuz ve ağustos aylarında başladı. Kendine has kokusu ve besin değeriyle bilinen dut pekmezi, kurutulmuş beyaz dutla ve tamamen katkısız yöntemlerle hazırlanıyor.

Pekmez üretimi için bol güneş, hafif rüzgar ve yağmursuz günler gerekiyor. Toplanan dutlar, odun ateşiyle büyük kazanlarda doğal kaynak suyu eşliğinde kaynatılıyor. Kaynama noktasına ulaştığında şırası alınan dut, güneş gören damlarda tepsilere serilerek bir hafta kadar olgunlaştırılıyor. Kemaliye pekmezinin en büyük farkı, az kaynatılarak besin değerini yitirmemesi ve güneşte doğal olarak kıvama gelmesi.

El becerisi ve titizlik gerektiren üretim süreci hakkında bilgi veren Medine Turgut, “Uzun uğraş ve zahmetler sonucu el işçiliğiyle tamamen doğal yollardan, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan üretilen pekmezlerimiz kış mevsiminde her derde deva olarak kullanılır" dedi. Turgut, kaynatma sürecinde oluşan köpüklerin dikkatle alındığını, şıranın kıvamına ve kokusuna göre takibin yapıldığını belirtti.

Pekmez, yüksek şeker içeriğiyle enerji kaynağı olmasının yanı sıra, kalsiyum, demir, potasyum, magnezyum ve özellikle krom açısından oldukça zengin. Rafinasyon işlemleriyle bu mineralleri yitiren modern gıdaların aksine, pekmez doğal haliyle bu elementleri yoğun şekilde barındırıyor. Özellikle hamileler, emzikliler, verem hastaları ve iyileşme döneminde olan bireyler için önerilen pekmez, thiamin, riboflavin ve demir açısından da baldan daha yüksek değerlere sahip.