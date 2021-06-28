Ankara hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara hava durumu tahminlerini resmi internet sitesinden paylaştı. Meteoroloji tarafından paylaşılan tahminlere göre Ankara'da bu hafta az bulutlu bir hava etkili olacak. İl genelinde sıcaklıklar ise 30 derecenin üzerinde seyredecek. Güneşli hava etkisini hafta sonunda da devam ettirecek.

Ankara'da bugün 31 derece civarında bir ortalam sıcaklık görülüyor. Peki Ankara hava durumuna göre kentte bu hafta sıcaklıklar nasıl olacak? İşte detaylar...

Salı günü Ankara'da en yüksek sıcaklık 31 derece, en düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. Çarşamba günü sıcaklıklar 32 dereceye yükselirken, en düşük sıcaklığın ise yine 17 derece olması bekleniyor. Perşembe günü yüksek 33 derece, en düşük 18 derece olması beklenirken, cuma günü ise 34 derece en yüksek sıcaklık, 19 derece en düşük sıcaklık beklentisi var.

Hafta sonunda da güneşli havanın sürmesi beklenen kentte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı Ankara hava durumuna göre en yüksek 33 derece, en düşük ise 20 derece sıcaklık görülecek.