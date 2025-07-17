Anne ve 2 kızının ölümüne sebep olan tır sürücüsünün uyuşturucu kullandığı tespit edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 18 Temmuz 2024 tarihinde trafik ışıklarında otomobillere çarparak anne Hatice Kaya ve iki kızı Miray ile Elif’in hayatını kaybetmesine, baba Şenol Kaya’nın ise yaralanmasına yol açan tır sürücüsü Yusuf Y.’nin yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada trafik bilirkişi raporu, sanığın kazada yüzde 100 kusurlu olduğunu ortaya koydu.

Kazanın yaşandığı Çayırköy mevkiinde, sanık Yusuf Y.’nin kullandığı damperli tır, kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarptıktan sonra olay yerinden kaçmış, daha sonra jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Sanık tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkemede okunan bilirkişi raporunda, sanığın frenlerinin arızalı olmadığı belirtildi. Sanık ise frenlerin tutmadığını ve kaza anında hızının 40-45 km/s olduğunu iddia etti. Ayrıca uyuşturucu kullanmadığını, kaza sonrası metamfetamin kullandığını söyledi.

İddianamede, sanığın idrarında metamfetamin tespit edildiği belirtildi. Mağdur avukatları, tırda tonaj fazlası olduğunu, sanığın kasten yüksek hızla hareket ettiğini ve kazanın kasıtlı olduğunu savunuyor. Araçta herhangi bir arıza olmadığı da raporlarla desteklendi.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dava süreci devam ediyor.