Antalya'ya tatile gelen turistler pahalılık karşısında şoke oldu

Yüksek enflasyon nedeniyle Türkiye’de fiyatlara hemen her gün zam geliyor. Deneyimli iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez’in kullanımıyla hayatımıza giren greedflasyon nedeniyle bu zamlar katmerleniyor.

İngilizce aç gözlülük ve enflayon sözcüklerinin birleşimiyle oluşturulan ‘greedflasyon’ terimi, yüksek enflasyon yaşanan ülkelerde mal ve hizmet fiyatlarının mevcut enflasyon oranının üzerinde artış göstermesi olarak açıklanıyor.

Geçen aylarda bir hafta sonu fahiş fiyat nedeniyle restoran, lokanta, kafe, pastane benzeri mekânlara boykot yapılırken, Türkiye’de fiyatların yüksek olması turistlerin de dikkatinden kaçmıyor.

Turistler de isyan etti

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen turistlerin Türkiye'nin pahalılığından şikâyet ettiği görülüyor.

Havuz başından bir paylaşım yapan bir turist çift, Türkiye’nin ekonomik açıdan eski kadar uygun olmadığını ifade etti.

Çift paylaşımında, "Türkiye ucuz değil" notuyla bir gece 400 pound (yaklaşık 16 bin 350 TL) harcadıklarını söyleyerek duruma isyan etti.