Arka Sokaklar’ın Rıza babası Zafer Ergin'den teyzesi Muazzez İlmiye Çığ’a 110. yaş kutlaması

Arka Sokaklar’ın Rıza babası Zafer Ergin (81) önceki akşam ilk Türk kadın Sümerolog olan teyzesi Muazzez İlmiye Çığ’ın 110 yaş gününü kutladı ve Çığ’la geçmişte çekilen bir pozunun altına şunları yazdı:

“Teyzem, senin gibi özel bir insanla aynı ailede olmak büyük bir zenginlik. Doğum günün kutlu olsun… Seni Çok Seviyorum..”