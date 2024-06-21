Arka Sokaklar’ın Rıza babası Zafer Ergin'den teyzesi Muazzez İlmiye Çığ’a 110. yaş kutlaması
Kanal D’nin 18 yıldır süren dizisi Arka Sokaklar’ın Rıza babası Zafer Ergin teyzesi Muazzez İlmiye Çığ’ın 110. yaş gününü kutladı.
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Arka Sokaklar’ın Rıza babası Zafer Ergin (81) önceki akşam ilk Türk kadın Sümerolog olan teyzesi Muazzez İlmiye Çığ’ın 110 yaş gününü kutladı ve Çığ’la geçmişte çekilen bir pozunun altına şunları yazdı:
“Teyzem, senin gibi özel bir insanla aynı ailede olmak büyük bir zenginlik. Doğum günün kutlu olsun… Seni Çok Seviyorum..”