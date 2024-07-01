Arnavut Yazar İsmail Kadare hayatını kaybetti

'Ölü Ordunun Generali', 'Rüyalar Sarayı' ve 'Bez Bebek' adlı eserleriyle bilinen Kadare, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Kitapları 45'ten fazla dile çevrilen Kadare, yaşamı boyunca Nobel Edebiyat Ödülü'ne 15 kez aday gösterildi.

Arnavutluk Başbakanı ve Kosova Cumhurbaşkanı'ndan anma mesajları

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Kadare'nin ölümünün ardından Facebook hesabından bir anma mesajı yayınladı. Rama, Kadare için "Arnavut kültürünün bir anıtı" ifadelerini kullandı.

Rama'nın yanı sıra Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de Kadare için X hesabından bir paylaşım yaptı. Osmani, Kadare'den "her nesilde bir kez bulunan bir hazine" diye bahsetti.