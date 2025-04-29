Artan sıcaklıklar arıların düzenini bozdu

Su kıtlığı, seller ya da aşırı sı­caklar gi­bi etkilerle insan haya­tına olum­suz yansıyan küresel iklim deği­şikliği, diğer canlıla­rın yaşamına da tesir ediyor. Bitkilerin üre­me süreci olan tozlaşma ve biyolojik çeşitliliğe katkı­larıyla küresel gıda güvenli­ğinde önemli role sahip arı­lar, iklim değişikliğinin et­kilerini yaşayan canlılar arasında yer alıyor.

Kış aylarında kovanı ısıt­mak için “kış salkımı” düze­nine geçen arıların, sıcaklı­ğın yüksek olduğu günlerde bu düzeni bozup kovan dışı­na çıkması koloni kayıpları­na neden oldu. Kış aylarında zaman zaman hava sıcaklık­larının çok yükseldiğini ve bu durumun ülkenin farklı böl­gelerinde arı ölümlerine ne­den olduğunu söyleyen Uşak Üniversitesi Ziraat Fakül­tesi Zootekni Bölümü Öğre­tim Üyesi Prof. Dr. Nuray Şa­hinler, “Biz kış aylarında 30 santigrat derece sıcaklıklara ulaştık.

Hava sıcaklıkları 14- 15 santigrat derecelere ula­şınca arılar dışarıya uçmaya başlıyor. Kış ortasında tam kış salkımı oluşturmuşken hava sıcaklıklarının yüksel­mesiyle beraber arıların kış salkımını bozduklarını, tek­rar kış salkımı oluşturama­dıklarını, böylelikle kış ka­yıplarının olduğunu, koloni­lerin söndüğünü biliyoruz. Bu kış kayıplarının yüzde 40, yüzde 50’lere vardığını göre­biliyoruz” dedi.

Yaşam alanları 100 metre yukarı çıktı

Şahinler, dünyanın orta­lama sıcaklığının artmasıy­la arıların yaşam alanları­nın 100 metre daha yukarıya çıktığını ifade ederek, arıla­rın hava sıcaklıklarının 10-12 derece seviyesine düşmesiy­le kovan içinde bir arada top­lanarak «kış salkımı» denilen düzene geçtiğini, minimum aktivite göstererek bal tüke­tip enerji ürettiklerini, bu şe­kilde kovan içi sıcaklığını 33- 35 santigrat derecede tuttu­ğunu anlattı.

Şahinler, arıların, kovan­dan çıkarak yiyecek arama­ması ve güçlü kalabilmeleri için etrafta çiçekli bitkilerin olmadığı dönemde beslen­mesi gerektiğine dikkati çe­kerek, kış kayıplarının önlen­mesi için beslenmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

Kovanda, ölü arı dahi kalmadı

İklim değişikliğine bağlı olarak gün içinde yaşanan anlık sıcaklık değişimlerinin de arıları tehdit ettiğini dile getiren Prof. Dr. Nuray Şahinler, “Gün içinde hava çok sıcakken birdenbire 20 santigrat derecelerden 10 santigrat derecelere düşebiliyor. Bu da arı kayıplarında çok önemli. Hava sıcaklığı 15 santigrat derece olmaya başlayınca arılar uçmaya çıkıyorlar. Arılar dışarıda çalışırken hava sıcaklığı birdenbire düşünce dışarıda kalıyorlar. Kovanlarına geri dönemiyorlar. Kovan ve koloni kontrolü yaptığınızda kovanda ölü arı dahi yok” diye konuştu.

Sektörü iklim değişikliği vurdu

Türkiye’nin koloni varlığı ve bal üretimi bakımından dünyada söz sahibi olduğunu, yılda 115 bin ton civarında bal üretimi gerçekleştirildiğini söyleyen Uşak Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Şahinler, koloni varlığı bakımından da Türkiye’nin dünyada ilk sıralarda yer aldığını kaydeden Şahinler, dünya genelinde yaşanan iklim değişikliklerinin arıcılık sektörünü de olumsuz etkilediğini belirtti.