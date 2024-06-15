Arzum Onan yeni bir aşka yelken açtı iddiası: Los Angeles'ta yaşayan Türk iş insanıyla birlikte

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan geçen yıl 29 Mayıs'ta, 27 yıllık evliliklerine nokta koymuştu.

Herkesin aklında ise “Aslantuğ-Onan çifti tekrar bir araya gelir mi” sorusu vardı.

Sabah’ın haberine göre; Arzum Onan, iki ay önce Los Angeles'ta yaşayan bir Türk iş insanıyla aşk yaşamaya başladı.

Los Angeles'ta yaşayan Türk iş insanın kim olduğu ise açıklık kazanmış değil