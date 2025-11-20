24 yaşındaki Oyuncu Reyhan Asena Keskinci, Bez Bebek dizisinde Evrim Akın ile ilgili şok iddialarda bulundu. Keskinci, Akın'ın kendisine dizi setinde çok kötü davrandığını hatta bir gün annesi ile Akın'ın kavga ettiğini belirtti. Öte yandan ünlü oyuncu Evrim Akın ile babası Günay Keskinci'nin yıllardır birlikte yaşadığını duyurdu. Bu açıklamalar gündeme bomba gibi düşerken "Asena Keskinci kimdir", "Keskinci'nin babası Günay Keskinci kim" sorusu hızlanmaya başladı.

Asena Keskinci kimdir?

Asena Keskinci, genç yaşına rağmen uzun yıllara yayılan oyunculuk geçmişi ile tanınan bir isimdir. 20 Nisan 2001 doğumlu olan Keskinci, 2025 yılı itibarıyla 24 yaşındadır. İstanbul’da dünyaya gelen oyuncu, Güray ve Ayşe Keskinci çiftinin kızıdır.

Ekran yolculuğu henüz çocukluk döneminde başlamıştır. 2004 yılında Aliye ve Yadigar dizileriyle ilk kez seyirci karşısına çıkan Keskinci, doğal oyunculuğu sayesinde kısa sürede ilgi çekmiştir. Onu geniş kitlelere tanıtan çıkış noktası ise Bez Bebek dizisindeki Yağmur karakteri olmuştur. Bu rol, kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak görülmektedir.

Asena Keskinci'nin Rol Aldığı Diziler:

Yadigar (2004)

Aliye - Zeynep Ebir (2005)

Hırsız Polis - Kiraz (2005-2007)

Parmaklıklar Ardında (2007)

Bez Bebek - Yağmur (2007-2010)

Yol Arkadaşım - Sedef (2008)

Köstebekgiller - Pelin (2010-2014)

Dedemin Dolabı (2012)

Bir Aşk Hikayesi - Ece (2014)

Masumiyet - Hande Hancı (2021)

Adı Sevgi - Gülendam Aydan (2022)

Ah Nerede - Burçak Abalı (2022)

Asena Keskinci'nin Oynadığı Filmler:

Aşk Tesadüfleri Sever - Genç Deniz (2011)

Köstebekgiller: Perili Orman - Pelin (2015)

Köstebekgiller: Gölgenin Tılsımı - Pelin (2016)

Arapsaçı - Damla (2018)

Ahlat Ağacı - Yasemin (2018)

Keman Ağıtları - Sefer (2020)

Eklenti (2021)

Hiç Bir Yere Çıkmayan Yol - Nazlı (2022)

Ay Yüzü Parçalanmış Kalpler - Hediye (2022)

Bağlantı Hatası - Eylül (2025)