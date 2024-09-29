Aşiret düğününde takı yarışı: Altınlar ağır geldi, paralar valize sığmadı

Kocaeli'de Celali aşiretinden iki aile evlatlarının mutlu günü için bir araya geldi. Çift, bir sosyal tesiste düzenlenen törenle dünyaevine girerken, düğünde takılan takılar dudak uçuklattı.

Davetliler takı için birbirleriyle yarıştı

Aşiret reisleri, iş adamları ve şehrin önde gelen isimlerinin katıldığı düğünde, davetliler takı için birbirleriyle yarıştı.

Geline toplam 3 kilogram altın, damada ise dolar ve euro ile karışık 4 milyon 50 bin lira para takıldı.

Gelin 3 kiloluk altın takılarla hareket etmekte zorlanırken, damat ise paraları nereye sığdıracağını şaşırdı.

Toplanan paralar valize sığmadı

8 kişilik bir ekiple valize yerleştirilen ancak buradan da taşan paralar için ek bir çanta daha getirildi.

İşte hayretler içinde bırakan düğünden renkli görüntüler;