Asırlık hana kadın eli değdi! Kaya odalarında mantar üretiyorlar

Nevşehir'deki Tatlarin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında el işi ve yöresel lezzetleri hazırlayarak satışa sunan kadınlar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Sofranın İncileri Projesi" kapsamında kültür mantarcılığı ile ilgili hibe desteği aldı.

Hibe desteğiyle kadınlar, beldedeki eski han binasının belediye tarafından restore edilmesinin ardından proje kapsamında teslim aldıkları mantar kompostu, raflar, havalandırma ve sulama cihazlarıyla asırlık handaki kaya odalarda kültür mantarı üretimine başladı. İlk hasadı yapan kadınlar, ürünlerini Nevşehir ve çevresine pazarlıyor.

Kaya odalarının nem oranı üretimi destekliyor

Kooperatif Başkanı Nazife Selvi, "Yemek yapmayı, köy ürünleri üretmeyi sevdiğimiz için bir şeyler yapmak istedik. Köyümüz kalkınsın, kadınlarımızın da işi olsun istedik. El işi ile başladık ama fazla gelir olmadı. Beldemizde eski bina olduğu için değerlendirmek istedik, Sayın Valimiz de bizi destekledi. Mantar projesine başvurduk. Bu bina eskiden han olarak kullanılmış. Biz de inceledik buranın nem oranı fazla, mantar üretimine uygun olduğu için değerlendirmek istedik. Burada verim umduğumuzdan daha iyi oldu. Buradaki başka kaya odalarda da mantar üretimi yaparak alanımızı genişletmek istiyoruz" dedi.

"Kapadokya turizminden yeterli payı alamıyoruz"

Konuya dair açıklamada bulunan Tatlarin Belediye Başkanı Ercan Selvi, "Beldemizdeki kadınlara gelir sağlanması, ileride erkeklere de belki istihdam sağlamak amacıyla kooperatifi kurduk. Tatlarin, Kapadokya turizminden yeterli pay alamıyor. Bu çalışmalarla beldemizi daha iyi tanıtarak yerli ve yabancı misafirleri ağırlamak istiyoruz. Hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.