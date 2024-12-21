ASKON'dan Suriye halkına destek

ASKON Heyeti, Suriye temasları kapsamında Deniz Feneri derneği aracılığı organizasyonları ile üyelerinin destekleriyle oluşan yardım kolilerini Halep’te ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Heyet ayrıca yemek ve ekmek dağıtım organizasyonlarında da yer aldı. Baas rejimi döneminde zulüm gören bazı aileleri de ziyaret ederek kendileri ile dayanışma içerisinde bulundu.

Heyete başkanlık yapan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, komşu Suriye’de yıllarca yaşanılan zulmün son bulmasının son derece memnuniyet vericini olduğunu belirterek, sıranın Suriye’nin ihya ve inşa sürecine geldiğini belirtti. Komşu iki ülke olarak her daim dayanışmalarını en üst seviyede tutmalarını gerektiğini belirten Aydın, "Bu hususta devletleri yönetenler kadar sivil toplum kuruluşlarının da aktif olması gerekiyor. Suriye’nin güven içinde olması ülkemizin de güven içerisinde olması demek. Bu bilinçle buradayız ve kardeş Suriye halkımız ile dayanışma içerisindeyiz" dedi.