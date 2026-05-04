Avrupa’da kedi-köpek sahipleri için sert kurallar geliyor

Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanan yeni düzenleme, Avrupa genelinde köpek ve kedilere yönelik ilk ortak hayvan refahı kuralları olarak dikkat çekiyor. AB ülkelerinde farklı uygulamalar nedeniyle oluşan boşlukların kapatılması hedeflenirken, yasa dışı üretim ve kontrolsüz internet satışlarının da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Köpekler için günlük dışarı çıkma zorunluluğu

Yeni kurallara göre sekiz haftalıktan büyük köpeklerin her gün en az bir saat dış alana çıkarılması gerekecek. Egzersiz, sosyalleşme ve doğal ortam ihtiyacı artık yasal güvence altına alınacak.

Barınaklar, üretim tesisleri ve kulübelerdeki yaşam koşulları için de detaylı standartlar getirilecek. Sürekli kafeste tutma uygulaması ise büyük ölçüde yasaklanacak.

Üçten fazla doğum yapamayacaklar

Dişi köpeklerin iki yıl içinde üçten fazla doğum yapmasına izin verilmeyecek. Ayrıca köpeklerin fiziksel olgunluğa ulaşmadan çiftleştirilmesi yasaklanacak.

Yavru köpeklerin en az sekiz hafta, yavru kedilerin ise minimum on iki hafta anneleriyle kalması zorunlu olacak. Uzmanlar bunun davranış gelişimi açısından kritik olduğunu belirtiyor.

Mikroçip zorunluluğu başlıyor

AB genelindeki tüm köpek ve kediler için mikroçip ve kayıt sistemi zorunlu hale gelecek. Hayvanların kimlik bilgileri ülkeler arası bağlantılı veri tabanlarında tutulacak.

Hayvanların satış veya sahip değişimi öncesinde kayıt altına alınması şart olacak. Böylece anonim hayvan satışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kulak kesme ve sert tasmalara yasak

Yeni düzenlemeyle kulak kesme, kuyruk kesme, ses telleri ameliyatı ve pençe sökme gibi uygulamalar yalnızca tıbbi gerekçeler dışında tamamen yasaklanacak.

Ayrıca dikenli tasma, boğucu zincir ve sürekli bağlı tutma gibi yöntemler de büyük ölçüde yasadışı hale gelecek.

İnternet satışları sıkı denetime alınacak

Online platformlar artık hayvan ilanlarını yayınlamadan önce kayıt ve kimlik doğrulaması yapmak zorunda kalacak. İlanlarda sağlık bilgileri, aşı kayıtları ve genetik hastalık bilgileri açıkça yer alacak.