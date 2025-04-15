Babasını darp eden rapçi Sansar Salvo gözaltına alındı
Rap dünyasında “Sansar Salvo” ismiyle tanınan Ekincan Arslan, İstanbul Ataşehir’deki evinde gözaltına alındı. Aile içi şiddet suçlamasıyla gözaltına alınan Arslan, emniyete götürülerek işlemleri başlatıldı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul’da “Sansar Salvo” sahne adıyla tanınan rap müzik sanatçısı Ekincan Arslan, aile içi şiddet suçlamasıyla gözaltına alındı.
Olay, İstanbul’un Ataşehir ilçesinde meydana geldi. Hakkında aile içi şiddet iddiası bulunan Arslan, polis ekipleri tarafından Ataşehir'deki evinde gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürülen Arslan'ın polisteki sorgusu devam ediyor.
Yetkililerden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.