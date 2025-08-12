Babasının cesedini bidonla çöpe atmıştı! İddianamede ortaya çıkan detaylar kan dondurdu

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, 14 Eylül 2024’te çöp dökme alanında işçiler tarafından bulunan plastik bidondaki erkek cesedi, bölgede dehşet yarattı.

Yapılan incelemede, cesedin Konya Selçuk Üniversitesi’nden emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz’e ait olduğu belirlendi.

Oğul, taksici ile çöplüğe götürmüş

Soruşturma kapsamında polis, cesedin Doludeniz’in oğlu Orkun Doludeniz (34) tarafından evden çıkarılarak ticari taksi ile çöplüğe bırakıldığını tespit etti. Zanlı, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Otopsi kesin ölüm sebebini ortaya koyamadı

Adli Tıp Kurumu raporunda, ileri derecede çürüme nedeniyle ölüm sebebinin kesin olarak belirlenemediği, yumuşak dokularda ayrıntılı inceleme yapılamadığı, kan ve idrar örneklerinin alınamadığı belirtildi.

"Toprağı hak etmiyor" demiş

İddianamede, 77 yaşındaki Doludeniz’in kendi ihtiyaçlarını göremeyecek durumda olduğu, oğlunun ise bakım yükümlülüğünü yerine getirmediği vurgulandı. Orkun Doludeniz’in ifadesinde, babasıyla tartıştıktan sonra 10 gün eve uğramadığını, kokudan şüphelenip gittiğinde babasını ölü bulduğunu, temizlik malzemeleri ve bidon alarak “toprağı hak etmiyor” diyerek cesedi bidona koyduğunu söylediği aktarıldı.

Parti ve piknik iddiası

Şok yaratan bir diğer detay ise, zanlının cesedi bidona koyduğu gün kendi doğum gününü kutlaması, ertesi gün başka bir doğum günü partisine katılması ve daha sonraki gün pikniğe gitmesiydi.

25 yıla kadar hapis istemi

Savcılık, Orkun Doludeniz’in “ihmali davranışla kasten öldürme” suçundan Türk Ceza Kanunu’nun 83/1 maddesi gereği 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. İddianamede, zanlının babasının ölümüne doğrudan sebep olduğu ve yasal bakım yükümlülüğünü açıkça ihlal ettiği vurgulandı.

Dava Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek

Kamu davası açılan Orkun Doludeniz’in yargılanması, ilerleyen günlerde Anamur Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayacak.