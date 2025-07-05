Balıkesir’de yasak alkol satışına milyon TL’lik ceza!

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, alkollü içki satışının yasak olduğu saat 22.00’den sonra kamuya açık sosyal aktivite alanlarında veya çeşitli yerlerde bulunan şahısların cep telefonu üzerinden alkollü içki siparişi verdiğini tespit etti.

Şahısların, siparişleri belirtilen konuma götürüp fahiş fiyatla sattıkları ve servis ücreti ile birlikte nakit ödeme aldıkları belirlendi.

Cep telefonuna da el konuldu

Olayla ilgili yürütülen çalışmalar neticesinde geçtiğimiz gün gece yarısında telefon ile sipariş veren 4 kişiye, alkollü içkileri satış yaparken suçüstü yakalandı. Siparişleri götürdüğü araç içerisinde yapılan aramada; muhtelif markalarda toplam: 163 kutu bira, 40 adet viski, votka, tekila, şarap ve cin türü içkiler, müşteriden sipariş almak için kullandığı 2 cep telefonuna el konuldu.

Bu yöntemle satış yapan bir şahıs hakkında 4733 sayılı Kanuna muhalefet telefonla sipariş yöntemi kullanarak alkollü içki satışı yapmak suçundan toplam bir milyon 205 bin 296 TL idari para cezası kesildi.