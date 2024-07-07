Batman severlere kötü haber: Merakla beklenen dizi iptal edildi

Geliştirme aşamasında 4 yıl geçiren Batman spinoff'u Arkham Asylum'la ilgili planlar suya düştü. ABD'de Max'te gösterime girmesi planlanan dizinin resmen iptal edildiği bildirildi.

Ünlü oyuncu Robert Pattinson'ın başrolde olduğu 2022 yapımı The Batman'in spinoff'u olarak tasarlanan dizinin yapımcılığını, yönetmen Matt Reeves üstleniyordu.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, ABD merkezli Variety dergisi yazarı Joe Otterson, sosyal medya hesabından yayımladığı bir yazıyla, projenin rafa kalktığını doğruladı.

Otterson, sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Açıklığa kavuşturmak gerekirse, James Gunn aylar önce Arkham Asylum dizisinin Reeves'in Batman dünyasından ziyade DC Genişletilmiş Evreni'nin bir parçası olacağını söylemişti. Ancak şu anda DC'de aktif olarak geliştirilmekte olan bir Arkham dizisi yok. Daha sonra yeni bir yazarla yeniden ele alabilirler ama Max'in 2020'de taahhüt ettiği orijinal proje öldü. Bu, Reeves'in 'bir nevi Arkham dizisine dönüştüğünü' söylediği Gotham PD dizisiydi. Şu anda geliştirilen herhangi bir şey tamamen yeni ve bundan ayrı olacaktır"

Diziyi, Variety duyurmuştu

Variety, Ekim 2022'deki özel haberinde Antonio Campos'un yazar ve dizi sorumlusu olacağını bildirmişti.

Başlangıçta Gotham Polis Departmanı'ndaki memurlara odaklanması tasarlanan dizi, zamanla yön değiştirmişti. Projenin, Gotham'daki akıl hastanesi Arkham Asylum'da geçeceği açıklanmıştı.

Aralık 2023'te, DC Studios eş CEO'su James Gunn projenin The Batman'le aynı dünya yerine DC Genişletilmiş Evreni'nde geçecek şekilde evrildiğini açıklamıştı.