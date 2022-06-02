Baylan, Kup Griye Günü’nü 3 Haziran’da kutluyor

Türkiye’de ilklerin simgesi Baylan’ın kurucusu Harry Lenas’ın bardağını ayaklı bir kupaya benzettiği ve içerisindeki balbademin ismi griye olduğu için ismini Kup Griye koyduğu bu özel lezzetin artık kendine has bir günü var.

Baylan, haziran aylarının ilk cuma gününü Kup Griye Günü olarak kutlayacak.

3 Haziran’da saat 13.00-18.00 saatleri arasında Baylan Kadıköy, Bebek ve Galataport şubelerini ziyaret edenlere canlı müzik eşliğinde Baylan’ın özel tarifiyle hazırlanan Kup Griye ikram edilecek.

Tamamen el yapımı Kup Griye; bal badem, karamel sos, krem şanti, vanilyalı ve karamelli dondurmayla hazırlanarak, boz Antep fıstıkları ve kedi dili ile servis ediliyor.