Bebeklere en çok koyulan iki isim belli oldu: Sui ve Minato

Japonya’nın uzun yıllardır takip edilen en geniş isim araştırmalarından biri olan Meiji Yasuda anketi sonuçlandı. Bu yıl ilk kez hem kız hem erkek listelerinde yeni isimler zirveye yerleşti:

Kızlarda birinci Sui, erkeklerde birinci Minato oldu. Kızlarda Himari ikinci, Tsumugi üçüncü sırayı aldı. Erkeklerde ise ikinci sırayı Iori ile Yuito paylaştı. İsim trendlerinde bağ kurma, sevgi ve parlaklık temaları öne çıktı.