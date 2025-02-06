Berat kandili ne zaman, hangi gün?

Müslümanlar için kutsal kabul edilen Berat Kandili üç ayların son kandili olarak da biliniyor.

Şaban ayının 15. gecesinde idrak edilecek Berat Kandili, manevi arınma için de merakla araştırılıyor.

Miladi takvimde Berat gecesi olarak da bilinen Berat Kandili 13 Şubat 2025 Perşembe gününe denk geliyor.

Berat Gecesi'nde Ne Oldu?

Berat Gecesi, vahiylerin tamamlandığı gece olarak bilinmektedir.

Müslümanlar bu gecede Allah'tan af ve bağışlanmayı diler.

Berat gecesi Arapça'da “Şâbanın ortası”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (belge) gecesi” anlamlarına da gelmektedir.