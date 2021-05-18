Berberler ve kuaförler açıldı mı? İşte çalışma saatleri

17 Mayıs ile birlikte tam kapanma süreci sona ererken, bu süreçte kepenklerini indiren esnaf da yeniden hizmet vermeye başladı. Tam kapanmanın ardından en çok merak edilenlerden biri de berber ve kuaförlerin hizmet verip vermeyeceği olurken, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile bu soru yanıt buldu.

Berber ve kuaförlerin çalışma saatleri

Tam kapanma sonrasında berber ve kuaförler yeniden hizmete başladı. Genelgeye göre, berber ve kuaförler bundan sonraki süreçte 07.00-20.00 saatleri arasında hizmet verebilecekler.

Berber ve kuaförlerin yanı sıra faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, büro ve ofisler gibi işyerleri de salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde faaliyetlerine devam edecekler.