Besim Tibuk eski eşine 750 milyon lira tazminat ödeyecek mi?

Turizm ve gayrimenkul alanında faaliyet gösteren ve yatırımlarının büyük bölümü Merit markasıyla KKTC’de yoğunlaşan Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk ile 36 yıllık eşi Serap Tibuk Ocak ayında boşanmıştı.

İstanbul 13. Aile Mahkemesi Besim Tibuk’un eşi Serap Tibuk’a 750 milyon lira maddi tazminat, 100 milyon lira manevi tazminat ile aylık 500 bin lira yoksulluk nafakası ödemesi yolunda karar vermişti.

Ancak Besim Tibuk kararı istinafa taşımıştı. Davada 100 milyon liralık manevi tazminat kaldırılmıştu. 750 milyon liralık maddi tazminat da 50 milyon liraya, aylık yoksulluk nafakası da 350 bin liraya düşürülmüştü.

Hürriyet'in haberine göre; Serap Tibuk istinafın kararını Yargıtay’a taşıdı. Besim Tibuk ise Yargıtay’a gönderdiği dilekçede, Serap Tibuk’a tazminat ödemek istemediğini belirtti.

Besim Tibuk ve Serap Tibuk davasında son sözü ise Yargıtay söyleyecek. Yargıtay 2 Aralık tarihinde kararını açıklayacak.