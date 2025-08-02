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Beykoz açıklarında bir tekne alabora oldu: 1 ölü

Beykoz açıklarında içinde bir tekne alabora oldu. 3 kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken; 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Beykoz açıklarında bir tekne alabora oldu: 1 ölü
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Beykoz Anadolu Kavağı açıklarında, gece saatlerinde bir tekne alabora oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denize düşen 3 kişiyi kurtardı.

Akıntıya kapıldığı belirtilen Ömer Fırtına'nın (27) ise Beykoz açıklarında cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA