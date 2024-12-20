Beykoz’da şok olay: Polisin vurduğu 86 yaşındaki ünlü mimar Turgut Toydemir hayatını kaybetti

İstanbul’un Beykoz ilçesinde 86 yaşındaki ünlü mimar Turgut Toydemir, trafikte yaşanan tartışmada polis memuru S.Ç. tarafından silahla vuruldu. Olay, Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Görev saati dışında olan polis memuru S.Ç. ile Toydemir arasında trafikte henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Araca ateş açtı

Ekol TV’nin haberine göre, saat 19.00 sıralarında Kavacık mevkisinde seyir halindeyken başlayan tartışma büyüdü. İddiaya göre, polis memuru S.Ç., Turgut Toydemir’in aracını durdurmak istedi. Toydemir’in durmaması üzerine S.Ç. silahını çekerek araca ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Toydemir, kanlar içinde yere yığıldı.

Ağır yaralandı

Olay yerindeki vatandaşlar ağır yaralanan Toydemir’e ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Toydemir’i hastaneye kaldırdı. Alınan son bilgiye göre ünlü mimarın yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.

Polis gözaltına alındı

Silahıyla birlikte gözaltına alınan polis memuru S.Ç., “kasten yaralama” suçlamasıyla emniyete götürüldü. Olay sonrası açığa alınan memur hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirtti.