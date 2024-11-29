Binlerce fotoğraf video ele geçirildi: 69 çocuğu cinsel istismar eden pedofilinin davasında karar!

Kreşlerde çalıştığı sırada 60'tan fazla çocuğa cinsel istismarda bulunan Ashley Paul Griffith (46), Brisbane Bölge Mahkemesi’nde görülen davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Griffith, 2003-2022 yılları arasında Avustralya’nın Queensland eyaletinde ve İtalya’nın Pisa kentinde işlediği 307 suçu itiraf etti.

"Korkunç ve ahlaksızca"

Yargıç Paul Smith, Griffith'in tekrar suç işleme riskinin yüksek olduğunu belirtti ve suçları "korkunç ve ahlaksızca" olarak nitelendirdi. Davada, mağdur çocukların 65’inin Brisbane’de, 4’ünün ise İtalya’nın Pisa kentinde olduğu ifade edildi. Griffith'in ayrıca Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde ve İtalya’da en az 24 çocuğa cinsel istismarda bulunmaktan ayrı suçlamalarla karşı karşıya olduğu öğrenildi.

İstismar görüntüleri internette paylaşıldı

Griffith, Ağustos 2022’de çocuk istismarı içerikleri ürettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Dava sürecinde, 12 farklı bölgede ve İtalya’nın Pisa kentinde 91 çocuğa karşı toplamda bin 623 suç işlediği tespit edilmişti. İstismar anlarını kayda alıp internette paylaşan Griffith’in bilgisayarında binlerce fotoğraf ve video bulunmuştu.