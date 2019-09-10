Bir Dilek Tut Derneği'nin yeni CEO’su Füsun Kuran oldu

10 Eylül 2019

Kuran, Bir Dilek Tut’dan önce Stefanel, Brooks Brothers ve RMK Classic gibi şirketlerde de Genel Müdür ve CEO’luk görevlerinde bulundu.

Hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocuklara yönelik uluslararası bir oluşum olan Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish® Türkiye) yönetim kurulu Bir Dilek Tut CEO’su görevine iş dünyasının deneyimli ismi Füsun Kuran’ı getirme kararı aldı.

İş hayatına Arthur Andersen’da denetimci olarak başlayan Füsun Kuran kariyerine devam ettiği Stefanel’de 2001 yılında Genel Müdür oldu. 2005’te Capital Dergisi “Başarıya Yürüyen En Genç Genel Müdür’’ ödülüne layık görüldü. 2013 yılında Brooks Brothers Genel Müdürü olan Füsun Kuran, 2019 Ocak ayına dek Brooks Brothers ve Edwards markalarının olduğu RMK Classic’de CEO olarak görevini yürüttü. 2010-2012 ve 2014-2016 yıllarında iki dönem Tescilli Markalar Derneği (TMD) Başkanlığı yapan Kuran, şu anda ise derneğin başkan yardımcısı olarak görev alıyor.

İzmir Amerikan Koleji ve Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Kuran, Marmara Üniversitesi İşletme ve Organizasyon bölümünde doktora çalışmasını sürdürüyor.

Bir Dilek Tut Derneği nedir?

Hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocuklara yönelik uluslararası bir oluşum olan Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish® Türkiye) 2000 yılından beri Türkiye’de faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye’de kuruculuğunu Carole Hakko’nun üstlendiği Bir Dilek Tut Derneği hayati tehlike taşıyan bir hastalıkla mücadele eden 3– 18 yaş arası çocukların kalplerinde yaşattıkları dilekleri gerçekleştiriyor.

Hayata geçen dilekler çocukların hayata tutunmalarını motive ediyor

Araştırmalara göre, dileği yerine gelen çocukların yüzde 42’si arkadaşlarıyla daha sağlıklı ilişkiler kuruyor yüzde 72’sinin enerji seviyesi ve canlılığı artıyor, yüzde 64’sinin hayata tutunma arzusu artıyor ve yüzde 39’unun tedavi sebebiyle yaşadıkları fiziksel sıkıntılar azalıyor. Bu yüzden tedavi altındaki tüm çocukların dileklerinin yerine gelmesi çok kritik bir öneme sahip.

2019-2022 Dönemi Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish® Türkiye) Yönetim Kurulu

Asil Üyeler (Görev dağılımları ile)

Lize Karaboğa Kaptan: (Başkan) – Ajans Ultra Yönetici Ortağı

Emine Çubukçu: (Başkan Yardımcısı) – Ogilvy Türkiye CEO’su

Burak Tansan: (Sayman) - Boston Consulting Group Türkiye Genel Müdürü ve Yönetici Ortağı

Hilal Eksel Merter: (Sekreter Üye)- BSH Pazarlama Direktörü

Ata Köseoğlu: (Üye) - Sabancı Holding Perakende Eski Grup Başkanı

Murat Yeşildere: (Üye) - Egon Zehnder İstanbul Kıdemli Ortağı

Sinan Ceylan: (Üye) - The Walt Disney Company (TWDC) Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs eski Ülke Müdürü

Yedek Üyeler (Alfabetik sıra ve şirketleri ile)



Furkan Aydıncı, Zorlu Holding İletişim Yöneticisi

Gönül Sayan Birkiye, MG Medya Kurucu Ortağı

Mert Yılmaz, Vodafone TV İçerik Müdürü

Murat Göllü, Akbank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı

Oben Akyol, Tema Vakfı Yönetim Kurulu Danışmanı

Özlem Katırcıoğlu, Zorlu Enerji Pazarlama Müdürü

Yöntem Akmen İnanç, Yöntem Communications Kurucu Ortağı