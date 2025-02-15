Bir diziden öte, bir ruh hali: Leyla ile Mecnun

Mete Gök

Türk televizyon tarihinin en sevilen absürt komedi dizilerinden biri olan, tekrarları defalarca izlenen ve unutulmaz yapımlar arasında yer alan Leyla ile Mecnun dizisini bu yazımda ele alacağım.

Leyla ile Mecnun bu kadar nasıl sevildi?

2011 yılında TRT 1’de yayınlanmaya başlayan Leyla ile Mecnun, izleyiciler tarafından nasıl bu kadar çok sevildi?

İsmini klasik Leylâ ile Mecnun aşk hikâyesinden alan dizinin senaryosunu Burak Aksak kaleme aldı. Yönetmenlik ve yapımcılığı ise Onur Ünlü üstlendi. Buna ek olarak, halk tarafından sevilen oyuncuların bir araya gelmesiyle ortaya unutulmaz bir absürt komedi dizisi çıktı. Dizinin bu kadar sevilmesinin en önemli nedenlerinden biri de, işte tam olarak bu güçlü ekibin bir araya gelmesiydi.

Efsane oyuncu kadrosu

• Ali Atay – Mecnun Çınar

• Ezgi Asaroğlu – Leyla Yılmaz

• Zeynep Çamcı – Sedef Leyla Küçük

• Müge Boz – Şirin Atasoy

• Melis Birkan – Leyla Yedinci

• Deniz Işın – Leyla Çevik

• Köksal Engür – Aksakallı Dede

• Serkan Keskin – İsmail Abi

• Cengiz Bozkurt – Erdal Bakkal

• Ahmet Mümtaz Taylan – İskender Çınar

• Osman Sonant – Yavuz Hırsız

• Yönetmenler: Onur Ünlü, Murat Onbul, Eyüp Boz, Yücel Aksu

• Senarist: Burak Aksak

• Yapımcılar: Onur Ünlü, Funda Alp

Halkın dizisi

Yayınlandığı dönem içerisinde reyting sıralamalarında en üstlerde yer alan Leyla ile Mecnun, karakterlerinin ve sahnelerinin toplumun ruh hâliyle mükemmel bir uyum yakalamasıyla birlikte unutulmaz oldu. Dizinin içindeki mizah, absürt komedi, hüzün, dostluk ve aşk; en saf, katkısız ve yalın hâliyle izleyiciye ulaştırıldı.

Absürt komedi, yalnızca güldüren bir tür değildir. Aynı sahnede hem kahkaha attırabilen hem de izleyiciyi derin bir hüzne boğabilen bir yapıya sahiptir. Leyla ile Mecnun da tam olarak bunu başaran bir diziydi.

2011-2013 yılları arasında TRT 1’de televizyon dizisi olarak yayınlanan Leyla ile Mecnun, 2021-2023 yılları arasında Exxen adlı dijital platformda yeniden izleyicilerle buluştu.

Komedi dizilerine hasret kaldığımız şu günlerde, Leyla ile Mecnun gibi yapımları tekrar televizyon ekranlarında görebilmek dileğiyle…

Sevgilerle.