Bir dönemin ünlü bestecisi Kenan Küçüközcan kimsesizler mezarlığına defnedildi

İstanbul'da Nisan 1947'de dünyaya gelen besteeci Kenan Küçüközcan 10 gün önce kaldığı Erdemli Huzurevi'nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Besteleriyle 1970'li yılların öne çıkan isimleri arasında yer alan Küçüközcan, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 77 yaşında dün hayatını kaybetti.

Tek oğlu olan ve onunla da görüşmediği öğrenilen Küçüközcan, Çet Tepesi Mezarlığı'nda kimsesizler bölümüne defnedildi.

İHA'nın haberine göre; Kenan Küçükozan'ın cenaze merasimine yalnızca görevli dört kişi katıldı.

Kenan Küçükozan kimdir?

Türkçe ve İngilizce şarkı besteleri yapan ve 'Kenan' ismiyle 45'lik plakları çıkan Küçüközcan; Çilli Bom (Çillim, Çillim), Askerliğim Bitince, Ayrı Yaşayan Kalplar, Benim Yarım Çok Güzeldir, Deli Oğlan, Senden Sonra, Küçük Yaşta Aldım Sazı Elime gibi eserleri seslendirmişti.

1972 yılında 'Yılın Ümit Veren Erkek Sanatçısı' da seçilen bestekarın ABD'de yaşadığı, ardından 1996 yılında Türkiye'ye döndüğü belirtildi.

Bir süredir Mersin'de yalnız yaşayan, ancak son aylarda ihtiyaçlarını gideremeyecek duruma geldiği belirtilen sanatçının, iki ay önce Erdemli ilçesinde bulunan huzurevine yerleştirildiği öğrenildi.