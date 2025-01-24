Bir fotoğraf paylaştı, takipçileri tası tarağı toplayıp terk etti

Sosyal medya fenomeni Kim Kardashian, ABD Başkanı Donald Trump’ın yemin töreninde günü First Lady Melania Trump fotoğrafı paylaştıktan sonra Instagram’da 150 bin takipçi kaybetti.

Reality şov yıldızı olarak ünlenen ve sosyal medya fenomeni olarak adından söz ettiren Kardashian’ın Instagram’da 358 milyon takipçisi bulunuyordu.

Influencer pazarlama ajansı ‘Socially Powerfull’ın yaptığı analize göre; Kardashian’ın takipçi sayısı Instagram’ın ‘hikâye’ bölümünden Melania Trump fotoğrafı paylaşmasının ardından 144 bin 963 kişi azaldı.

Paylaşıma olumsuz tepki yağdı

Kardashian X ( Twitter) hesabındaki kayıp ise 9 bin 553 olarak hesaplandı.

Kardashian takipçilerinin bir kısmı paylaşıma olumsuz yorumlar bıraktı.

Bir kullanıcı, “Pekala en azından kimin olduğunu görebiliyoruz” yazdı.

Bir başka kullanıcı ise “Arkadaşlar takibi bırakın, programlarını izlemeyin ve ürünlerini satın almayın. Onları canlarının yandığı yerden vurun” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Melania'nın geniş kenarlı bir şapkayla tamamladığı tamamen siyah kıyafeti sosyal medyada tartışmalara yol açmış, bazı eleştirmenler bu kıyafeti McDonald's'ın ünlü karakteri Hamburglar'a benzetmişti.